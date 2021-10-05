ما حكم ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء؟.. أزهري يجيب

« حكم ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء » ورد سؤال لبرنامج ” فتاوى الأزهر “ يقول صاحبه « ما حكم ذكر الله تعالى في الحمام أثناء الوضوء».

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء أنه يستحب للإنسان أن يذكر الله قبل البدء في الوضوء أي قبل دخول الحمام وبعد الخروج منه.

وأوضح خلال رده على سؤال “ ما حكم ذكر الله تعالى في الحمام أثناء الوضوء ” عبرالبث المباشر لبرنامج «فتاوى الأزهر» على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع الفيس بوك أنه أختلف بعض الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من يرى أن يذكر الله قبل دخول الحمام وبعد الخروج منه ، والبعض يرى ان يذكر الله في سره وذلك لانهم يرون ان هذه ليست الخلاء الذي تحدث عنه الرسول بل أصبحت الحمامات في وقتنا الحالي من أكثر الأماكن طهارة وذلك لجريان الماء بها وبناء على ذلك يمكن للمرء ان يذكر الله في سره .

هل يجوز ذكر اسم الله في الحمام عند الوضوء

هل يجوز ذكر اسم الله في الحمام عند الوضوء ، ورد فيه أن العلماء كرهوا أن يذكر الإنسان ربه وهو يتوضأ فى الحمام، وعليه إذا ما توضأ أن يجرى البسملة على قلبه بدون تحريك لسانه، ولو حرك لسانه فأجاز بعض العلماء ذلك، كما أن العلماء قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله فى كل أحيانه فالأمر فى ذلك واسع، وإن كان الأولى أن يجريها على قلبه، وإن كان فى جيبه مصحف أو أوراق بها ذكر الله فى حقيبته فإن لم يخف عليها من الضياع فله أن يتركها خارج الحمام أما إن خشي عليه الضياع فله أن يضعها فى جيبه بعيدًا عن النجاسة ويحتفظ بها.

دعاء الوضوء في الحمام

دعاء الوضوء في الحمام ، ورد فيه أن الوضوء في الحمام ليس مكروهًا وكراهته كانت لصورة الحمام قديمًا والتي كانت لقضاء الحاجة والوضوء معًا فيخشى أن يمس الإنسان نجاسة أثناء الوضوء، أما الآن فالحمامات أصبحت تبنى على أعلى مستوى ولا توجد فيها نجاسة ومكان قضاء الحاجة محكم ولا يتأثر به من حوله.

دعاء الوضوء في الحمام ، وجاء فيه أن من أراد الوضوء في الحمام فله أن يبسمل قبل دخول الحمام، علما بأن البسملة في الوضوء سُنة وليس فرضًا، ولا يجوز ذكر الله تعالى في مكان مجمعًا للنجاسة، وبما أن الحمام الحديث الموجود في عصرنا الحاضر ليس مجمعًا للنجاسة، لذا يجوز الوضوء في الحمام والتسمية عند بداية الوضوء، والشهادة في آخر الوضوء، بقول «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، فكل هذا مباح في الصورة الحديثة لما يسميه الناس بالحمام.