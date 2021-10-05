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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمى عبد الباقى يحيي حفلاً بساقية الصاوى.. 28 أكتوبر

حلمى عبد الباقى
حلمى عبد الباقى

يستعد الفنان حلمى عبد الباقى لإحياء حفلاً غنائياً جديداً يوم 28 أكتوبر المقبل على مسرح ساقية الصاوى بالزمالك.

 

ومن المقرر ان يشدو الفنان حلمى عبد الباقى بباقة من أجمل أغانيه ، خاصة أغنية بعتذر لك التى حققت نجاحاُ  كبيراً بعد طرحها.

 

كان الفنان حلمى عبد الباقى أكد أنه لم يعد يشعر بالغضب تجاه الفنان تامر عاشور ، بعد الخلاف الذى وقع بينهما بسبب إحدى الأغانى.

 

وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد": لم أعد غاضباً من الفنان تامر عاشور ، فانا أكن له كل المعزة والتقدير على المستوى الشخصى ، وأيضاً الفنى".

 

وأضاف حلمى عبد الباقى: أحب تامر عاشور كمطرب، وموضوع الخلاف الذى حث بيننا إنتهى  بالنسبة لى، ورغم أننى كنت غاضب فى بداية الامر ، لان هناك عشرة طيبة بينى وبين تامر عاشور ،  ولم أكن أتوقع ان يصدر منه هذا التصرف ، فقد كنت من أشد المتحمسين له".

 

واستكمل: "ما حدث اننى حصلت على أغنيتان من الفنان تامر عاشور كمحلن وهما أصعب طريق وهترجى وفوجئت بطرحهما بصوته على مواقع التواصل الإجتماعى ، ولا انكر حينها أننى شعرت بالغضب الشديد منه، إلا اننى طرحتهما بعد ذلك وحققا نجاحاً".

 

كان الفنان الكبير حلمى عبد الباقى أكد أنه تحدث مع الفنان الشاب عمر كمال بشكل شخصى عن ضرورة اختياره أعمال فنية جيدة؛ خاصة وأن يرى أن من الممكن أن يكون نجما في المستقبل. 
 

وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات سابقة  لـ صدى البلد": "عمر كمال ارتضى أن يطلق عليه لقب مطرب مهرجانات من اجل تحقيق الثراء السريع. 
 

وأضاف حلمى عبد الباقى: حين جلست مع عمر كمال بشكل ودى وشخصى أكدت له أن صوته فنى جيد، وأن الشهرة والمال سوق يأتيان فيما بعد.
 

واستكمل: نصحته بان ينتقى كلمات الأغانى التى يقوم بغنائها والأماكن التى من المفترض ان يقوم بتقديم أعماله فيها ، لانه يقدم بإحساس عالى. 
 

وأضاف: عمر كمال أصبح الان يقال عليه مطرب المهرجانات وإذا كان يرتضى هذا الأمر هذه حرية شحصية.

حلمى عبد الباقى عمر كمال مطرب المهرجانات ساقية الصاوي أغنية بعتذر لك

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