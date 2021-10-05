انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ بمشاركة نواب التنسيقية

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ المصري بمشاركة أعضاء المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقام أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم التهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن سعادته وامتنانه لأداء أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول وتطلعه لاستمرار هذا الأداء المتميز في ظل ما قدموه من تمثيل مشرف للشباب المصري الوطني الواعي والمدرك للتحديات التي يمر بها وطنه وبما تجلى من خبرة وحنكة سياسية لأعضاء التنسيقية بالمجلس.

وأعرب أعضاء التنسيقية عن امتنانهم لتلك الثقة من جانب السيد رئيس المجلس وأثنوا على الأداء الحكيم من جانب سيادته في إدارة الجلسات خلال دور الانعقاد الأول بشكل توافقي أدى لظهور المجلس بتلك الصورة المشرفة.