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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الكويت ..هوندا تعلن عن سيفيك R الجيل التالي..مهرجان السيارات الدولي في باريس يمنح بوجاتي بوليد جائزة أفضل سيارة خارقة

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

لعشاق الفخامة .. بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الكويت | صور

اكتسبت شركة بنتلي الانجليزية شهرة كبيرة كونها احد شركات تصنيع السيارت التي تتميز بالفخامة، حيث تنطلق من خلالها باقة من الطرازات الفريدة ومنها النسخة بنتلي بينتايجا موديل 2021، والتي تقدم داخل السوق الكويتية عبر حزمة من المواصفات الفنية والتجهيزات.

 

احتفظت بمظهر عدواني... هوندا تعلن عن سيفيك R الجيل التالي

نشرت هوندا اليابانية صورًا لطرازها الجديد سيفيك type R الذي من المتوقع أن يكون في الأسواق الأمريكية في أواخر 2022.

 

بلا كسوة تمويهية.. مرسيدس تشوق جمهورها بفيديو جديد عن EQC 4x4

كشفت مرسيدس بنز عن سيارتها الـ SUV الجديدة من طراز EQC 4x4 الكهربائية في مقطع فيديو جديد ظهر على قناة walkoART بـ"يوتيوب".

 

مهرجان السيارات الدولي في باريس يمنح بوجاتي بوليد جائزة أفضل سيارة خارقة

منحت لجنة  التصميم الاحترافي خلال الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان السيارات الدولي في باريس، سيارة بوجاتي بوليد جائزة أفضل سيارة في فئة الهايبر كارز أي السيارات الخارقة السريعة جدًا، بعد منافسة محتدمة مع 3 منافسين آخرين.

 

الـ GPS ممنوع.. كل ما تريد معرفته عن سباق Rebelle Rally للنساء

تقام فعاليات سباق ريبيل رالي  Rebelle Rally للطرق الوعرة الخاص بالسيدات فقط بدءًا من 7 أكتوبر الموافق الخميس في سد هوفر، ويغطي أكثر من 1400 ميل من الصحراء الغربية في الولايات المتحدة في عامه السادس.

 

بعد تخلي بيجو وسيتروين عنها... تويوتا تتولى تطوير وبناء أيجو X لعام 2022

تمكنت عدسات المصورين من التقاط صورًا تجسسية لتويوتا أيجو الجديدة وهي ما زالت بالكسوة التمويهية.

اخبار السيارات باريس مهرجان الكهرباء هوندا اليابانية موقع صدى البلد مرسيدس رالي سيفيك بوجاتي

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