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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تخلي بيجو وسيتروين عنها... تويوتا تتولى تطوير وبناء أيجو X لعام 2022

تويوتا أيجو
تويوتا أيجو

تمكنت عدسات المصورين من التقاط صورًا تجسسية لتويوتا أيجو الجديدة وهي ما زالت بالكسوة التمويهية.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، تويوتا ما زالت مصممة على التمسك بالفئة A بالرغم من أن عدد كبير من شركات قطاع السيارات بدأت تتخلى عنها، لكن تويوتا كان لها رأيًا آخر وأولت اهتماما خاصا بالأيجو، التي تولت تطويرها وبناءها بالكامل، عكس الطرازات السابقة من أيجو التي كانت بالشراكة مع بيجو و سيتروين، ومن المقرر أن يتم بناءها في مصنع مدينة كولين بالجمهورية التشيكية. 

ولأن الكروس أوفر أصبح موضة هذه الفترة وعلامة الـ X أصبحت أكثر رواجا، قامت تويوتا بتسمية الموديل الجديد أيجو X للإشارة إلى الأداء الرفيع والديناميكية العالية للطراز القادم، وبالتالي تعكس مفهوم Aygo X  التجريبية التي  تم الكشف عنها لأول مرة في مارس الماضي كمفهوم للطراز الذي من المتوقع أن يطرح في الاسواق خلال 2022.

سيتم بناء تويوتا أيجو X الجديدة على منصة TNGA-Bمثل ياريس سوبر ميني  الأكبر حجما، والتي أنتجت مؤخرًا سيارة ياريس كرو أوفر. لا توجد تفاصيل عن أيجو  X، لكن تويوتا أكدت سابقًا أنها ستعمل بمحرك احتراق بدلاً من اعتماد نسخة كهربائية، ستأتي بمحرك احتراق بـ3 أسطوانات وبقوة أقل من 100 حصان.

لن تجد تويوتا أيجو X عدد كبير من المنافسين من نفس فئتها بعد أن تم إيقاف إنتاج عدد كبير من السيارات الشبيهة ومن أشهرها بيجو 108 وسيتروين C1 و سكودا سيتيجو وسيات Mii trio.

ستكون الهيونداي i10 هي المنافس الرئيسي والأقوي لتويوتا أيجو X خاصة وأن رينو توينجو تعيش في الوقت الضائع وتلعب في آخر عداد عمرها، كما أن غريمتها سوزوكي إجنيس بلا شعبية تذكر "لا بتهش ولا بتنش" في السوق، هناك سيارات الكيا بيكانتو وفيات باندا وميتسوبيشي سبيس ستار، لكنهم ليسوا بالقوة الكافية للتنافس وملتهين في خيبة أملهم السوقية.

تويوتا أيجو أيجو بيجو سيتروين كولين تويوتا أيجو X سكودا كيا ميتسوبيشي سوزوكي هيونداي

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