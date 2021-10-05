عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: الفولينك يقلل من تناول الحلويات ويضبط الحالة المزاجية

صدى البلد

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لعلاج جميع أنواع أمراض السمنة، فالله عز وجل لم يخلق داء إلا وخلق له دواء.

وتابعت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أن مريض السمنة المحب للأكل من الممكن علاجه من خلال العمل على تقليل الشهية، وزيادة معدل الحرق من خلال بعض المواد العشبية.

وأشارت دعاء سهيل إلى أن معدل الحرق لدى المرأة يقل بعد سن الـ30 بمعدل 50 سعرة حرارية سنويًا، على عكس الرجل الذي لا يتضرر معدل الحرق لديه، بسبب امتلاكه كتلة عضلية أكبر من المرأة.

ولفتت إلى أن هناك امكانية لزيادة معدل الحرق لدى مريض السمنة من خلال التوت البري ولكن بنسبة معينة، وإذا كان مريض السمنة محب للحوليات ففي هذه الحالة يتم إعطاء المريض عشب الفولينك الذي يضبط الحالة المزاجية ومستوى السكر في الدم، وهذا يقلل من تناول الحلويات إلى حد كبير.


 

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عشب البيسليم يعتبر اكتشاف في عالم التخسيس، لأنه المعدة تحتفظ به لمدة تصل لـ14 ساعة، وهذا يقلل من تناول الطعام، وبالتالي يقل الوزن مع الوقت.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن القهوة الخضراء تعمل على التخلص من الدهون الثلاثية التي تعتبر دهون عنيدة، مشيرة إلى أن علاج السمنة يكون من خلال معرفة الاسباب التي أدت لزيادة الوزن، وبالتالي خفض الوزن من خلال العلاج المناسب.

ولفتت إلى أن مشكلة السمنة لدى الشباب ناتجة عن تناول الوجبات السريعة، والمياه الغازية، وتناول الطعام في وقت متأخر، مشددة على ضرورة تناول الخضروات والسلطة، لأنها تزيد من المناعة وتقلل من زيادة الوزن.


 

 

دعاء سهيل التغذية العلاجية امراض السمنة اخبار التوك شو الفولينك

ترشيحاتنا

شركة عالمية عملاقة توقف بيع منتجاتها في إسرائيل

حكم سماع الأغاني .. الإفتاء تضع 3 معايير تجنبك الحرام

خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

أخبار السيارات | بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الكويت ..هوندا تعلن عن سيفيك R الجيل التالي..مهرجان السيارات الدولي في باريس يمنح بوجاتي بوليد جائزة أفضل سيارة خارقة

الأمور تتأزم.. أحمد رفعت يواصل تمرده على النادي المصري.. تفاصيل

تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة لأجل غير مسمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ