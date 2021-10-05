دعاء سهيل: الفولينك يقلل من تناول الحلويات ويضبط الحالة المزاجية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لعلاج جميع أنواع أمراض السمنة، فالله عز وجل لم يخلق داء إلا وخلق له دواء.

وتابعت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أن مريض السمنة المحب للأكل من الممكن علاجه من خلال العمل على تقليل الشهية، وزيادة معدل الحرق من خلال بعض المواد العشبية.

وأشارت دعاء سهيل إلى أن معدل الحرق لدى المرأة يقل بعد سن الـ30 بمعدل 50 سعرة حرارية سنويًا، على عكس الرجل الذي لا يتضرر معدل الحرق لديه، بسبب امتلاكه كتلة عضلية أكبر من المرأة.

ولفتت إلى أن هناك امكانية لزيادة معدل الحرق لدى مريض السمنة من خلال التوت البري ولكن بنسبة معينة، وإذا كان مريض السمنة محب للحوليات ففي هذه الحالة يتم إعطاء المريض عشب الفولينك الذي يضبط الحالة المزاجية ومستوى السكر في الدم، وهذا يقلل من تناول الحلويات إلى حد كبير.





قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عشب البيسليم يعتبر اكتشاف في عالم التخسيس، لأنه المعدة تحتفظ به لمدة تصل لـ14 ساعة، وهذا يقلل من تناول الطعام، وبالتالي يقل الوزن مع الوقت.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن القهوة الخضراء تعمل على التخلص من الدهون الثلاثية التي تعتبر دهون عنيدة، مشيرة إلى أن علاج السمنة يكون من خلال معرفة الاسباب التي أدت لزيادة الوزن، وبالتالي خفض الوزن من خلال العلاج المناسب.

ولفتت إلى أن مشكلة السمنة لدى الشباب ناتجة عن تناول الوجبات السريعة، والمياه الغازية، وتناول الطعام في وقت متأخر، مشددة على ضرورة تناول الخضروات والسلطة، لأنها تزيد من المناعة وتقلل من زيادة الوزن.



