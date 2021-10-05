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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تخفض الوزن وتنحت القوام.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الحديث عن وجود علاج واحد أو مكمل غذائي يصلح لكل الفئات العمرية ومرضى السمنة غير صحيح، معقبة: "لا يوجد شيء واحد يصلح لخفض الوزن، ده شيء غير منطقي على الإطلاق".

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، على ضرورة خفض الوزن من خلال المتابعة مع الطبيب المختص، وعدم تناول أي مكملات غذائية أو أدوية مجهولة الهوية،  لعدم الإضرار بالصحة العامة للجسم.

وأشارت إلى أن هناك بعض المواد العشبية التي تنحت القوام مثل أوراق اللوتس والكريز، مضيفة أن هناك إمكانية لخفض الوزن 40 كيلو أو أكثر من خلال اتباع نظام غذائي معين وتناول بعض المكملات الغذائية، وبدون إجراء أي تدخل جراحي.

 

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن يؤدي إلى سهولة السير على القدم، ويقلل من آلام المفاصل إلى حد كبير، وهذا ينعكس على الحالة النفسية بالإيجاب، ويزيد من حب الحياة.

وتابعت "سهيل"،  أن مريض السمنة لا يجب أن يصبر على السمنة، مشيرة إلى أن التخلص من الخلايا الدهنية في بداية تكوينها في جسم الإنسان يكون أسهل، ومع مرور الوقت تكون دهون متراكمة وصعبة التخسيس.

ولفتت إلى أن هناك مواد عشبية تصلح لخفض وزن كل مرضى السمنة، وتوصيف العلاج المحدد يكون من خلال الاستماع الجيد لمريض السمنة، معقبة: "طبيب السمنة لا يقوم بالكشف على المريض بالسماعة، ولكنه يستمع إليه بشكل جيد".

دعاء سهيل خبيرة التغذية التغذية العلاجية اخبار التوك شو مرض السمنة

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