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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخصائية: المرأة تحتاج إلى مساحة شخصية لتحقيق التوزان في العلاقة الزوجية

داليا الفيشاوي، أخصائية
داليا الفيشاوي، أخصائية نفسية

قالت داليا الفيشاوي، أخصائية نفسية، إن المرأة بصفة عامة في حاجة إلى مساحة شخصية، فالمرأة ليست أماً أو زوجة، لافتة إلى أن حصر المرأة في دور الأم فقط يضغط المرأة بشكل كبير، ويؤدي إلى وجود امرأة غير متوازنة من الناحية النفسية والعاطفية.

وتابعت "الفيشاوي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج" البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المساحة الشخصية  تعني ممارسة الشخص اهتمامه وهوايته بمنتهى الأريحية دون ضغط من الطرف الآخر، وهذا لا يعني عدم القيام بالوجبات تجاه الطرف الآخر، أو إهماله.

ولفتت إلى أن المرأة يجب أن تستأذن زوجها قبل الخروج إلى أي مكان، وكذلك الرجل عليه أن يُعلم زوجته بسفر على سبيل المثال، مشددة على ضرورة تواصل بين الزوجين، لأن هذا يساهم بشكل كبير في إنجاح العلاقة الزوجية.


أخصائية: المرأة بعد الزواج تفقد هوايتها أحيانًا بسبب المسؤولية الزوجية

شددت داليا الفيشاوي، أخصائية نفسية، على ضرورة ان يتفق الطرفيين ابتداءً من مرحلة الخطوبة على الحياة بعد الزواج، سواء من خلال الحديث على ضرورة تحديد وقت للتسوق أو القراءة، أو الخروج في وقت معين، حتى لا تحدث مشاكل بين الطرفين بعد الزواج.

وتابعت "الفيشاوي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج" البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة بعد الزواج أحيانًا تفقد هوايتها بسبب المسؤولية الزوجية، مشيرة إلى أن الرجل الشرقي قلما يرفض إعطاء مساحة شخصية  للزوجة، والرجل الذي يرفض إعطاء زوجته مساحة شخصية، فهذا يرجع للعديد من الأسباب، ويتحدث على خلاف الواقع بأن السبب وراء ذلك يرجع إلى  الغيرة أو الحب أو الخوف من إشعاره بالتقصير حال قيامه بأي نشاط آخر.

وأشارت إلى أن المرأة عند الزواج تقع في خطأ من خلال التخلي عن وجود مساحة شخصية، وبعد ذلك قد تطلب هذه المساحة، في الوقت الذي يكون اعتاد فيه الزوج على عدم وجود هذه المساحة.


 

داليا الفيشاوي ممدوح الشناوي ورنا عرفة البيه والهانم المسؤولية الزوجية

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