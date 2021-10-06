عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يدعم المشروعات التنموية في البلدين..

أيمن حمزة يكشف تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

مصر و السعودية
مصر و السعودية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية؛ يدعم المشروعات التنموية بين البلدين.


و أضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة "cbc"، أن  الربط الكهربائي بين مصر و السعودية سيصل الى 3000 كيلو وات .


وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن اقصى احتياج للكهرباء بالنسبة لمصر؛ يكون فى وقت المغرب، أما بالنسبة للسعودية؛ يكون فى أوقات الظهيرة.

 

و أكد، أن هذا الربط يستهدف تعزيز وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بين البلدين ، منوها بأن الربط الكهربائي سيلبي جميع احتياجات الدول العربية من الطاقة.

 

ووقعت مصر والسعودية، الثلاثاء 5 أكتوبر، عقود إنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل 3 آلاف ميجا وات، بعد 9 سنوات من توقيع اتفاق التعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي تحديدا في 2012.


تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 


يهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، وتمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

 

وينشر صدى البلد أهم المعلومات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ، وهي :

 

1-وقعت مصر والسعودية عقود البدء في إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في 5 أكتوبر 2021.

 

2- وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 .

 

3 - يهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

 

4- تبلغ تكلفة مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري مليار و800 مليار دولار ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

5 - سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق الوقت .

 

6 - من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى خلال 36 شهرا، وتبادل 3000 ميجا وات خلال 42 شهرًا.

 

7 - تعاقدت مصر مع استشاري عالمي؛ لمراجعة الأمور الفنية والمالية للمشروع.

 

8 - تعاقد الجانبان المصري والسعودي مع سفينة مسح عالمية في شهر مايو الماضي؛ لتحديد نقاط الربط بين البلدين، والمسار الجديد لخط الربط بعد تعديله.

 

9 - 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجا وات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت.

 

10- يتكون من 3 محطات تحويل جهد عال، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

السعودية مصر الكهرباء المشروعات التنموية الدول العربية

ترشيحاتنا

8 أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل الناس عنها

هل مقوي الأظافر يمنع صحة الوضوء؟ الإفتاء ترد

مستقبل وطن بالسويس يحصد درع الامتياز كأفضل تنظيم لدورة كرة القدم

آلية عمل الاتحادات النوعية في قانون الرياضة

خطأ شائع يقع فيه البعض عند إدراك الإمام يبطل الصلاة.. الإفتاء توضح

أيمن حمزة يكشف تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ