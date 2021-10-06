نجم منتخب الكاراتيه: مصر متربعة على عرش اللعبة

أكد يوسف عماد لاعب منتخب مصر ونادي الزهور للكاراتيه- والذي حصد الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت في روسيا خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري- أن مصر تحتل مكانة رفيعة على مستوى لعبة الكاراتيه والمنتخب المصري يحتل مكانة متقدمة ومرموقة في هذا المضمار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “ كلمة أخيرة” لميس الحديدي أن : "حصلنا على ترتيب عام أول في البطولات السابقة التي أقيمت على مدار السنوات السابقة ولهذا السبب مصر بتكون من الدول الي بيتعملها حساب في البطولات نظراً لترتيبها زيها زي اليابان وإيران ".



وكشف أنه قبل أن يهرع للعبة الكاراتيه ويعشقها كان أخاه الأكبر يقوم بتدريبات في الكاراتيه وهو من ضمن العوامل التي دفعته لحب اللعبة حيث كان قبلها يتمرن في عدة ألعاب مختلفة مثل السباحة : " أمي تعبت معايا ولفت معايا في ألعاب كثيرة لكن أخي كان باب التشجيع الأول لي لخوض التجربة حيث التحقت بنادي الزهور في عمر خمس سنوات التحقت بالمنتخب في عام 2015 ".



وتابع : " عمر خبرتي في لعبة الكاراتيه 15 عاماً الآن وأنا أدرس بالصف الثالث كلية الهندسة جامعة عين شمس .. واستطيع التوفيق بين اللعب والدراسة عبر تنويع المواعيد المختلفة وبحاول دائماً أوافق ".



