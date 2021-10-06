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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة يهنئ محمد شوقي بعيد ميلاده الـ40

شوقي وربيعة
شوقي وربيعة

هنأ رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، محمد شوقي مدرب المنتخب بعيد ميلاده، الذى احتفل به أمس الثلاثاء، فهو من مواليد الخامس من شهر أكتوبر من العام 1981.


ونشر رامي ربيعة صورة له برفقة نجم الاهلي السابق محمد شوقي وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد".

 

وقام المنتخب الوطني بأداء مرانه أمس الثلاثاء مكتمل الصفوف لأول مرة منذ انطلاق المعسكر بعد انضمام محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر الفراعنة المقام حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

و أدى محمد صلاح الذي انضم للفريق أمس بعض التدريبات الاستشفائية، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح اليوم.


ويلتقي منتخب مصر مع نظيره ليبيا يومي الجمعة  8 أكتوبر، والاثنين 11 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر .

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رامي ربيعه تهنئة عيد ميلاد محمد شوقي منتخب مصر

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