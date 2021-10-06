أحمد حلمي يحتفل باليوم العالمي للمعلم على إنستجرام | شاهد

احتفل الفنان احمد حلمي باليوم العالمي للمعلمين الموافق 5 أكتوبر، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب احمد حلمي قائلا "في اليوم العالمي للمدرس احب اشكر كل مدرسين ابتدائي واعدادي وخصوصا مدرسيني بتوع ثانوي لانهم كانوا عشرة طويلة .. استاذي المحترم اللي كان صديق قبل ما يكون استاذ الاستاذ احمد سعد عبدالله (بنها) مدرس الكيمياء 🙏"



ويحتفل باليوم العالمي للمعلمين في 5 أكتوبر سنويا منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.

ويهدف الاحتفال إلى اتخاذ موقف لأجل مهنة التدريس من أجل توفير التدريب الملائم، والتنمية المهنية المستمرة، وحماية حقوق المعلمين.

وفي جميع أنحاء العالم، يوفر التعليم الجيد الأمل والوعد بمستوى معيشة أفضل، ومع ذلك، ليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين.

والمعلمون هم أحد عديد العوامل التي تبقي الأطفال في مدارسهم وتؤثر في عملية التعلم. فهم يساعدون التلاميذ في التفكير النقدي، والتعامل مع المعلومة من عديد الموارد، والعمل التعاوني، ومعالجة المشاكل واتخاذ قرارات مدروسة.