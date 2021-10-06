أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج: عطل فيسبوك الأسوأ منذ سنوات.. كيفية تحميل ويندوز 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

أطلقت شركة فيفو الصينية مؤخرا عدد من الهواتف ذات الإمكانات الكبيرة من فئة الهواتف الرائدة، كان من بينها هاتف +vivo X70 Pro الذي جاء بمواصفات قياسية تنافس هواتف سامسونج وشاومي الرائدة.

في مجال لم يستطع غير فيسبوك احتلال الصدارة به على مدار أكثر من خمسة عشر عاما، ظهر تطبيق تواصل اجتماعي مصرى جديد يدعي “iTop” ينافس فيسبوك، حيث قرر شاب مصرى إنشاء تطبيق تواصل اجتماعي جديد ذي طابع خاص، يختلف كثيرا عن الشبكة الاجتماعية الشهيرة ولكنه ينافسها بشدة لاسيما للمستخدمين المصريين والعرب.

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن خطأً في الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن واحد من أهم الأحداث التقنية، وهو إطلاق Windows 11 رسميا، حيث يشتمل الويندوز الجديد على عدد من الميزات المهلة خلال الساعات الماضية، وفي خضم أزمة فيسبوك وتوقف خدماتها عالميا.

أظهرت تسريبات أول فيديو من نوعه القدرات الكبيرة التي سيأتي بها هاتف Google Pixel 6 Pro الذى تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاقه خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف على أفضل هاتف أندرويد في الكاميرا.