أخبار التكنولوجيا| مارك زوكربيرج: عطل فيسبوك الأسوأ منذ سنوات.. كيفية تحميل ويندوز 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.
بإمكانيات خيالية.. سعر ومواصفات +vivo X70 Pro في الإمارات والسعودية
أطلقت شركة فيفو الصينية مؤخرا عدد من الهواتف ذات الإمكانات الكبيرة من فئة الهواتف الرائدة، كان من بينها هاتف +vivo X70 Pro الذي جاء بمواصفات قياسية تنافس هواتف سامسونج وشاومي الرائدة.
شاب مصري يقدم موقع تواصل إجتماعي جديد.. سامح شافعي لـ صدى البلد: التطبيق مختلف ويقدم ميزات أكثر من فيسبوك
في مجال لم يستطع غير فيسبوك احتلال الصدارة به على مدار أكثر من خمسة عشر عاما، ظهر تطبيق تواصل اجتماعي مصرى جديد يدعي “iTop” ينافس فيسبوك، حيث قرر شاب مصرى إنشاء تطبيق تواصل اجتماعي جديد ذي طابع خاص، يختلف كثيرا عن الشبكة الاجتماعية الشهيرة ولكنه ينافسها بشدة لاسيما للمستخدمين المصريين والعرب.
فيسبوك: خطأ في الإعدادات وراء انقطاع الخدمة
أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن خطأً في الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.
بعد الإعلان عنه رسميا.. كيفية تحميل ويندوز 11
أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن واحد من أهم الأحداث التقنية، وهو إطلاق Windows 11 رسميا، حيث يشتمل الويندوز الجديد على عدد من الميزات المهلة خلال الساعات الماضية، وفي خضم أزمة فيسبوك وتوقف خدماتها عالميا.
تسريب أول فيديو يكشف القدرات الخارقة لكاميرا هاتف جوجل Pixel 6 Pro
أظهرت تسريبات أول فيديو من نوعه القدرات الكبيرة التي سيأتي بها هاتف Google Pixel 6 Pro الذى تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاقه خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف على أفضل هاتف أندرويد في الكاميرا.
مارك زوكربيرج: العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات
نشر مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك منشوراً على حسابه الرسمي يشرح فيه كواليس العطل الذى أصاب منصاته أول أمس لمدة قاربت 7 ساعات متواصلة، مستعرضاً الخسائر التى تعرضت لها شركته، و الإصلاحات التى تمت من أجل الحفاظ على خدمة ربط المستخدمين ببعضهم البعض.