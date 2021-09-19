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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل تحميله.. اعرف مميزات وعيوب ويندوز 11

اعرف مميزات وعيوب
اعرف مميزات وعيوب ويندوز 11

تستعد عملاقة البرمجيات مايكروسوفت، لإطلاق أحدث أنظمة تشغيلها لسطح المكتب ويندوز 11 والمقرر إطلاقه فى 5 من أكتوبر القادم، والذي سيجلب العديد من المميزات الجديدة لأجهزة الكمبيوتر كما سيحتوي على ميزات جديدة لمحبي الألعاب.

 

وصرحت شركة مايكروسوفت سابقاً، أنه نظراً لأهمية الكمبيوتر الشخصي فى حياة جميع المستخدمين حالياً أكثر من أي وقت سابق، فإن ويندوز 11 سيأتي لتعزيز إنتاجيتهم وإلهام إبداعهم، وفيما يلى عيوب ومميزات ويندوز 11 حسبما ذكرت مجلة PC Gamer 

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مميزات نظام تشغيل ويندوز 11

الترقية إلى نظام التشغيل Windows 11 الجديد | Microsoft
مميزات وعيوب ويندوز 11

1- واجهة مستخدم جديدة:


تعود شركة مايكروسوفت الآن لاستخدام الزوايا المستديرة لجميع عناصر واجهة المستخدم في نظام تشغيلها الجديد، فيما تأتي تطبيقات الجهات الخارجية بحواف مدببة بشكل بسيط، حيث تعمل مايكروسوفت منذ زمن بعيد لإضافة الزوايا المستديرة لأنظمة تشغيلها، حيث حصل نظام تشغيل Windows XP من مايكروسوفت على حواف مستديرة بشكل أقل لعناصر عديدة فى واجهة المستخدم، مثل النوافذ المنبثقة، كما استمرت تلك التقنية مع كلا من نظام تشغيل Windows Vista و ويندوز 7.

 

2 - شريط مهام جديد:


أحد أكبر التغيرات التي سيحصل عليها المستخدمون فى نظام تشغيل ويندوز 11 الجديد، هو شريط المهام المركزي الجديد كلياً من مايكروسوفت، وهو أول ما ستراه عند تشغيلك للنظام الجديد، والذي نال إعجاب العديد من المستخدمين، حيث يأتى بتصميم حديث وأنيق وبسيط لمظهر عصري، مشابه لشريط "Dock" للبرامج والأيقونات الموجود في نظام تشغيل آبل MacOS.

 

3- إعادة تصميم متجر مايكروسوفت:


سيأتى متجر مايكروسوفت بتصميم جديد ومختلف تماماً، عن جميع الإصدارات السابقة، حيث سيجلب تصميما شاملا لمظهر متجر تطبيقات الحواسيب الشخصية، يحاكي التصميم الجديد لنظام مايكروسوفت، كما ستجلب مايكروسوفت تطبيقاتها الخاصة مثل Edge و Office و 365 و Teams وحتى Notepad إلى منصة التطبيقات، إلى جانب تطبيقات شهيرة مثل Disney + و TikTok و Zoom.

 

4- ميزة  Snap Group  

 

 يأتي نظام تشغيل ويندوز 11، بميزة جديدة تسمى Snap Group، والتى تتيح للمستخدمين تذكر مكان تخزين التطبيقات، إلى جانب دعم الشاشات المتعددة، لتوصيل الحاسب مع أكثر من شاشة.

 

5- أدوات Widget المصغرة

 

أضافت شركة مايكروسوفت قسم خاص للتطبيقات المصغرة المعروفة بالـ ويدجت Widget،، والتى تعد الأداة الرئيسية لتطبيقات نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد Windows 11 ، تأتى على شكل لوح الزجاج، موجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، والذي يتضمن أدوات مصغرة عديدة مثل معرفة حالة الطقس، وأسعار الأسهم و الأخبار.

 

6- تسهيل ميزات الألعاب 

 

قامت مايكروسوفت بإضافة ميزات مهمة لعشاق الألعاب على نظام التشغيل الجديد ويندوز 11، حيث سيسمح للاعبين بتشغيل ألعاب Xbox Series X عبر خدمة التخزين السحابي، ولعب ألعاب Xbox على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عبر تطبيق مخصص لأكس بوكس، كما يدعم نظام التشغيل الجديد وحدات تحكم Xbox X و S، ولكنه يتطلب أحدث محركات أقراص NVMe لتسريع أوقات تحميل الألعاب.

 

عيوب نظام تشغيل ويندوز 11

الترقية إلى نظام التشغيل Windows 11 الجديد | Microsoft
مميزات وعيوب ويندوز 11

1 - ويندوز 11 لن يدعم تطبيقات الأندرويد


انتظر العديد من مستخدمي هواتف الأندرويد بشغف دعم ويندوز 11 القادم لتطبيقات الأندرويد، لكن على عكس المتوقع، فقد جاءت الأخبار الغير سارة، التي تفيد بأن شركة مايكروسوفت لن تدعم تطبيقات الأندرويد عند الإطلاق فى 5 أكتوبر القادم، على أن يتم توفير هذا الدعم فى الأشهر المقبلة.

 

2 تغيير لون شاشة الموت في ويندوز 11


عند حدوث خطأ ما فى جهاز الكمبيوتر، فإن نظام التشغيل يقوم بإرسال إشارات تحذيرية فى شاشة باللون الأزرق، وهي ما تم تغييرها إلى اللون الأسود في نظام التشغيل القادم، وقد قوبل التغيير بالكثير من الانتقادات من قبل العديد من المستخدمين، حيث اعتاد المستخدمين على اللون الأزرق منذ إطلاق ويندوز 8،  حيث أدى التغيير إلى ارتباك بين مستخدمي أنظمة تشغيل ويندوز.

 

3 - شروط مجحفة لتحميل نظام تشغيل ويندوز 11


أصدرت شركة مايكروسوفت العديد من الشروط التى اعتبرها الكثير شروط مجحفة من أجل تحميل نظام التشغيل الجديد، حيث تطلب الشركة أن يحتوي جهازك على معالج قوين يحتوي على ما لا يقل سرعة 1 جيجاهرتز، كما يجب أن يتوفر على مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 64 جيجا بايت، و ما لا يقل عن 4 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية.

 

Windows 11 now available: Will your PC support it, how to download and install it, and other questions answered - Technology News
مميزات وعيوب ويندوز 11
مميزات ويندوز 11 عيوب ويندوز 11 تحميل ويندوز 11 مايكروسوفت مستخدمي الويندوز

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