عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مارك زوكربيرج: العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات

مارك زوكربيرج: العطل
مارك زوكربيرج: العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات

نشر مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك منشوراً على حسابه الرسمي يشرح فيه كواليس العطل الذى أصاب منصاته أول أمس لمدة قاربت 7 ساعات متواصلة، مستعرضاً الخسائر التى تعرضت لها شركته، و الإصلاحات التى تمت من أجل الحفاظ على خدمة ربط المستخدمين ببعضهم البعض.

جاء نص المنشور كالتالي:"العطل الذى أصاب فيسبوك هو الأسواً منذ سنوات..أمضينا الـ 24 ساعة الماضية في كيفية تقوية أنظمتنا.. كما نذكر أنفسنا بمدى أهمية عملنا للناس و لا يهمنا مقدار الأموال التي نخسرها من أجل تواصلهم مع أحبائهم أو إدارة أعمالهم".

و تابع مارك:" نهتم بشدة بالسلامة والرفاهية، و نبحث فى مشاكلنا من أجل حلها و محو الصورة السسئة والإدعاءات التى وجهت لما من الكثيرين.. دشنا نظامنا البحثي من أجل حل المشاكل أولاً بمنتهب الشفافية.. و لدينا عدد ضخم من الموظفين لأجل هذا الغرض".

كما أكد علي هدف فيسبوك الأهم تجاه المستخدمين من أجل السلامة والرفاهية أولاً قبل الربح، و نفي ما يقال حول ترويج فيسبوك بشكل متعمد لمحتوى يغضب الناس من أجل الربح فقط واصفاً الأمر بالغير منطقي تماماً.

تابع فائلاً:"أركز بشكل خاص على الأسئلة التي أثيرت حول أهدافنا تجاه الأطفال، و الإهتمام بجعل المناخ آمنًا وجيد لأجلهم، و من هنا كانت أهمية Messenger Kids بالإضافة المراقبة الأبوية على Instagram أيضًا لضمان حمايتم بشكل أكثر فعالية".

 

فيسبوك العطل مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك Instagram Messenger Kids

موضوعات متعلقة

عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

تيليجرام هو الحل.. بعد توقف واتسآب و فيسبوك و إنستجرام

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

الولايات المتحدة تمنح مصر 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر

ألمانيا تسلم 7 ملايين كمامة لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها في مصر

بقيمة 8 ملايين دولار.. أمريكا ومصر تحتفلان بنجاح برنامج مدن آمنة

السفير البريطاني يكرم الفائزين في مسابقة «الرياضة من أجل المناخ» قبل مؤتمر المناخ الدولي COP26

الثقافي البريطاني يتلقى إشادة بإنجازات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة

ترشيحاتنا

8 أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل الناس عنها

هل مقوي الأظافر يمنع صحة الوضوء؟ الإفتاء ترد

مستقبل وطن بالسويس يحصد درع الامتياز كأفضل تنظيم لدورة كرة القدم

آلية عمل الاتحادات النوعية في قانون الرياضة

خطأ شائع يقع فيه البعض عند إدراك الإمام يبطل الصلاة.. الإفتاء توضح

أيمن حمزة يكشف تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ