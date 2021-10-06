"أبو ريدة" يهنئ محمد شوقي بـ عيد ميلاده: من أفضل لاعبي الوسط

هنأ هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، محمد شوقي مدرب المنتخب بعيد ميلاده ، الذى احتفل به امس الثلاثاء فهو من مواليد الخامس من شهر أكتوبر الجاري من العام 1981.



ونشر أبو ريدة صورة لنجم الأهلي السابق محمد شوقي عبر "تويتر" وعلق قائلا "‏عيد ميلاد سعيد لواحد من أفضل لاعبي خط الوسط وأحد أبنائي في الجيل التاريخي لمنتخب مصر المدرب المساعد للمنتخب الوطني محمد شوقي"



وقام المنتخب الوطني بأداء مرانه أمس الثلاثاء مكتمل الصفوف لأول مرة منذ انطلاق المعسكر بعد انضمام محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر الفراعنة المقام حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



و أدى محمد صلاح الذي انضم للفريق أمس بعض التدريبات الاستشفائية ، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت اراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح اليوم.



ويلتقي منتخب مصر مع نظيره ليبيا يومي الجمعة 8 أكتوبر المقبل، والاثنين 11 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر .