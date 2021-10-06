راندا البحيري تعلق على تجاهل دعوة رئيس الزمالك لحفل افتتاح كأس العالم للأندية

أعربت الفنانة راندا البحيري، عن استيائها من عدم دعوة حسين لبيب القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية.



وكتبت راندا عبر حسابها علي فيس بوك: “أنا واحدة تهمني جداً جداً دلوقتي مصلحة نادي الزمالك علشان يقوم ويقف علي رجله … البوست ده غير مسموح لأي شخص إنه يقول فيه أي كلام جارح و اللي فاكريني علشان بنت 👧 فمبتفهمش في الكورة… لا انت كده اللي مبتفهمش”.



وتابعت “اللي حصل مع نادي الزمالك النهارده في بطولة كرة اليد و اللي حصل مع كابتن حسين لبيب شئ لا يغتفر تماماً و أرجو من المسئولين في الدولة توضيح وتبرير الموقف وأخذ جميع الإجراءات اللازمة رداً علي ما حدث”.



واوضحت "علي فكرة انا شخص طول عمري رياضية.. كنت بطلة في رياضة الجمباز و رياضات أخري و المعروف إن الشخص الرياضي بيكون مُلِم بالرياضات الأخري و عمري ما كان في نفسي إني أشجع فريق بعينه و معنديش أي مشكلة إني أبطل تشجيع كورة خالص بس يكون فيه ((عدل))

انا بجد معنديش مشكله إني أبطل تشجيع ((اصلاً بقي)) أول ما يقف علي رجله .. وأول ما تبطلوا تظلموه.



واضافت "كفاية ظلم يا جماعة .. مش من حقه يفرح؟؟؟ مش من حق جماهيره تفرح؟؟؟؟ فين كابتن حسين لبيب النهارده من افتتاح بطولة كأس العالم في كرة اليد و أصلا فريقه بيلعب و بطل وهو نفسه أصلاً كابتن حسين بطل كبير سابق في الرياضة ذاتها دي ((بطل كرة يد سابق)) ازاي متتوجهلوش الدعوة و ليه يعملوا كده مع بعثة نادي الزمالك؟؟؟؟؟؟ ليه بجد ؟؟.



واختتمت؛ "لو جوا كل أهلاوي و كل مصري ((حبة)) إنصاف… هيقف جنب الزمالك اليومين دول و هيحس إن اللي بيحصل ده حرام فكر… هل لو الأهلي هو اللي هيلاعب نادي بحجم ((برشلونه)) بكره في كاس العالم ((العاااالم)) كان ده هيبقي الحال… كل احترامي لجمهور جميع الأندية.