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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تهاجم دولا غربية بسبب السلاح الكيماوي.. ما القصة؟

صدى البلد

 

جددت سوريا إدانتها  ورفضها الكامل بأي طريقة كانت، أي استخدام للأسلحة الكيميائية ، وفق ما ذكرت مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بأن بلاده ترفض استخدامها من أي أحد"تحت أي ظروف ومن قبل أي كان وفي أي مكان أو زمان"، وفق ما ذكرت وكالة سانا.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده "تأسف لغياب التوازن والحيادية في إحاطات الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح ودأبها على تغييب أوجه قلق سوريا والمعلومات التي توافيها بها".

وخلال جلسة لمجلس الأمن، أضاف صباغ أن بعض الدول تواصل تسييس ملف السلاح الكيميائي في بلاده، وأن تلك الدول تتجاهل تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوجه إليها "اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وقال صباغ إن "بعثة تقصي الحقائق تواصل تجاهل المعلومات المقدمة إليها عن حيازة المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية والتحضير لاستخدامها لاتهام الجيش العربي السوري".

وسبق إن أكدت سوريا أنها أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولبت كل الطلبات في مواعيدها، حيث قال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير حسن خضور إن "مسار التشويش الذي تتبعه أطراف معروفة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا التي تمكنت من الوفاء بتنفيذ جميع الالتزامات الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاق الضمانات ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها جراء السياسات العدوانية والفاشلة لتلك الأطراف المعروفة".

وذكر خضور الشهر الماضي، خلال أعمال دورة مجلس المحافظين لشهر سبتمبر التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا  "إن بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار".

وأضاف أن الرفض الإسرائيلي لدعوات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط "يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن رفض إسرائيل إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة "يجعلها تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي"

 

سوريا الأمم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاحتلال مجلس الأمن القانون السلاح الكيميائي فيينا نزع السلاح

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