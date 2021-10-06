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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا في مهمة ثأرية أمام إيطاليا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا في مهمة ثأرية
إسبانيا في مهمة ثأرية أمام إيطاليا

يستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة نظيره الإسباني، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “سان سيرو”، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

والتقى الفريقان آخر مرة  قبل 3 أشهر، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، على ملعب ويمبلي، وانتهت بإقصاء المنتخب الإسباني بركلات الترجيح. 

ويغيب عن إيطاليا في اللقاء تشيرو إيمبولي وأندريا بيلوتي في الهجوم، وسيكون أمام المدرب خيارات الاعتماد بدلا منهما على لورينزو بليجريني وفيدريكو برنارديسكي ودومينيكو برادي.

سيحضر مباراة نصف النهائي 37 ألف مشجع، وهو أقصى عدد تم السماح به في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وستقام مباراة النصف النهائي الأخرى على ملعب اليانز في تورينو بين فرنسا وبلجيكا، بينما سيكون النهائي يوم الأحد على ملعب سان سيرو.

يورو 2020 الأمم الأوروبية المنتخب الإسباني كأس أمم أوروبا جائحة كورونا منتخب إيطاليا

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