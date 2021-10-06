إسبانيا في مهمة ثأرية أمام إيطاليا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة نظيره الإسباني، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “سان سيرو”، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

والتقى الفريقان آخر مرة قبل 3 أشهر، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، على ملعب ويمبلي، وانتهت بإقصاء المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

ويغيب عن إيطاليا في اللقاء تشيرو إيمبولي وأندريا بيلوتي في الهجوم، وسيكون أمام المدرب خيارات الاعتماد بدلا منهما على لورينزو بليجريني وفيدريكو برنارديسكي ودومينيكو برادي.

سيحضر مباراة نصف النهائي 37 ألف مشجع، وهو أقصى عدد تم السماح به في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وستقام مباراة النصف النهائي الأخرى على ملعب اليانز في تورينو بين فرنسا وبلجيكا، بينما سيكون النهائي يوم الأحد على ملعب سان سيرو.