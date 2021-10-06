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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر : نصر أكتوبر أعاد رسم خريطة القوى في العالم

نصر أكتوبر المجيد
نصر أكتوبر المجيد

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي،لأبطال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات وأعادت الأرض وصانت العرض، وقدم التحية لأرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم ملحمة النصر لمصر، بمناسبة حلول الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

 

وأكد حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، أن انتصار أكتوبر أعطت من خلاله العسكرية المصرية، درسا للعدو الصهيوني وأكدت له وللعالم كله أن العسكرية المصرية لا تعرف المستحيل، وأن تحرير الأرض والانتصار كان هدفا دون بديل، مؤكدا على أن المؤسسة العسكرية المصرية ستظل صاحبة البطولات والمعجزات على مر العصور.

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وأضاف الحزب  في بيانه، أن نصر أكتوبر أعاد رسم خريطة القوى فى العالم، فلم تكن  مجرد حرب للعبور وتحرير الأرض لكنها كانت نقطة تحول كبرى فى تاريخ أمة، تلك الحرب التى تحملت فيها القوات المسلحة المسئولية الأولى وعبء المواجهة الحاسمة وكانت إنجازا هائلا غير مسبوق، إلا أن الشعب المصرى بمختلف طوائفه وفئاته كان البطل الأول للحرب وتحقيق نصر أكتوبر.

 

وتابع  الحزب ، أنه فى هذا اليوم نرسل تحية الى أبطال نصر أكتوبر المجيدة والذين منحونا شرفا ومجدا نفتخر به على مر الأعوام ومدادا لاستمرار مسيرة التنمية، ونرسل أيضا تحية لأوراح الشهداء العطرة في هذه الحرب وفي كل ملاحم جنودا الابطال قديما وحديثا عبر حدودها" ، وأن  أبناء الشعب المصري قدموا صورة مضيئة للعالم  بدعم الدولة المصرية والجيش والشرطة .

حزب المؤتمر عمر المختار صميدة مجلس الشيوخ السيسي القوات المسلحة انتصارات أكتوبر المجيدة

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