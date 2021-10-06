جامعة سوهاج تواصل سلسلة قوافلها البيطرية المجانية وتنطلق لقرية الشيخ مرزوق

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية لقرى ومراكز المحافظة، حيث نظمت الكلية قافلة لقرية الشيخ مرزوق بمركز البلينا، لتأدية مهامها ودورها الخدمي تجاه المجتمع.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، إن القافلة ناظرت ٥٨٠ من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، إضافة إلى فحص ٧٥ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية فى البيوت، وتم فحص جميع الحالات وصرف العلاج لها بالمجان.

وأكد "عبد الخالق" أنه يتم تنظيم العديد من القوافل المجانية لخدمة القرى الأكثر احتياجاً، وتسخير جميع إمكانيات الجامعة وتقديم جميع الخدمات مجاناً، للتيسير على أهالي هذه القري وذلك تماشياً مع توجهات الدولة.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالقافلة معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث تم تقديم جميع الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين.

وأضاف أنه تم أيضا أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها، وكيفية الحد منها، وإجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت للتدخل الجراحي.

وقال الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إنه شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والمتخصصون فى الأمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن وغيرها من التخصصات، مضيفاً أن لهذه القوافل دورا هاما فى التدريب العملي للطلاب، حيث تم تدريبهم على طرق الفحص والعلاج وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل مع أصحابها.

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