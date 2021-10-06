ألف شكر لله على عنايته بمصر.. السيسي: تضحيات جيل أكتوبر ستبقى خالدة

له مني الف شكر وحمد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التضحيات والبطولات التي قدمها جيل أكتوبر العظيم ستبقى خالدة في وجداننا وشاهدة علي صلابة هذه الامة وملهة للاستمرار.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد: «مش هنسى أبدا أوجه الشكر لله سبحانه وتعالى، له مني ألف شكر وألف حمد على ستره دعمه وعنايته بنا وبمصر، مضيفا: «أرجو أن تقبلوا مني هذا الكلام لأنني شاعر بفضل الله علي وعلي مصر ولي الشرف اني أشكر الله عز وجل وأتمنى أن يقبل مني هذا الشكر ونريد من الله مزيد من العطاء بلا حدود.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا : «أسالك يا الله بأسمائك التي لا يعلم مكانتها سواك، أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا وترزقنا.. اللهم أمين يا رب العالمين».

ملحمة بحروف من نور

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للشعب المصري العظيم، قائلا : نحتفل اليوم بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في يوم العزة والكرامة، والنصر وسيظل خالدا فى تاريخ أمتنا، يوم البطولات والأمجاد، التي صنعها رجال القوات المسلحة، بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم".

وأضاف الرئيس السيسي، أن هذه الملحمة العسكرية دونت سطورها بأحرف من نور، وامتدت شعاعه الإنسانية، ويعكس قوة وإرادة المصريين، فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن حرب أكتوبر ستبقى نقطة تحول فى تاريخنا العظيم، ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها، فتحية تقدير واعتزاز لكل رجال ورموز العسكرية المصرية، فى ذكرى النصر، لـ شجاعتهم وتضحياتهم، وتحية لشهداء الابرار الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن، ويوجه التحية للشعب المصرى، لمساندته ودعمه الدائم للقوات المسلحة.