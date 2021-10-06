كونوا على قلب رجل واحد.. الرئيس السيسي: الشرطة والقضاء والإعلام إيد واحدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، حديثه للمواطنين قائلا: الشرطة والقضاء والإعلام ايد واحدة، ولو عاوزين نحقق العديد من الانجازات، كونوا دائما على قلب رجل واحد.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل، "عندما حاول جمال عبدالناصر أن يستقيل وقت هزيمة 67، حينها وقف الشعب بأكمله وراءه، واستعدنا توازنا وقوتنا مرة أخرى، وأعدنا النصر للدولة المصرية"، وحذر الشعب من التفرقة أمام أى تحدى أو صعاب، لأنه المحاولة دائما على تفرقة المصريين وزرع الخلاف بينهم.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا : «أسالك يا الله بأسمائك التي لا يعلم مكانتها سواك، أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا وترزقنا.. اللهم أمين يا رب العالمين».

