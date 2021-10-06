الأحد المقبل.. الزراعة تنظم مؤتمرا دوليا حول الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات

ينظم مركز البحوث الزراعية ممثلا فى معهد بحوث وقاية النباتات المؤتمر الدولى السادس تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات" خلال الفترة من ١٠ - ١٢ أكتوبر ، برعاية السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى وبحضور المنظمات الاقليمية والدولية والمتخصصين فى مجال وقاية النباتات والصحة النباتية ،.



وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مقرر المؤتمر ومدير معهد بحوث وقاية النباتات فى تصريحات صحفية اليوم أن المؤتمر يقام برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ويناقش العديد من الموضوعات الهامة منها الافات الغازية والعابرة ، والآفات التى تصيب محاصيل الاراضى المستصلحة حديثا ، وتأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجى بالبيئة ، واستخدام الوسائل الحديثة والآمنة فى مكافحة آفات ما بعد الحصاد وتعظيم دور البيوتكنولوجى فى وقاية النباتات ، و حصر و تعريف وعزل والانتاج الكمى للاعداء الحيوية والكائنات الدقيقة المصاحبة للآفات ، والملقحات ودورها فى زيادة الانتاج الزراعى والدخل القومى ، علاوة على إلقاء الضوء على اهم وأخطر آفات وامراض النحل وديدان الحرير.