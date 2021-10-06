كريم صبري يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن السمنة

خصص برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد" فقرة خاصة عن مشكلات السمنة، وطريقة التخلص من السمنة بطريقة سهلة، وتم استضافة الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة.

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحة السمنة، إن الوزن الكبير عقبة كبيرة صحيا، وقد يعوق التنفس أثناء النوم، بسبب تراكم الدهون في الحلق، كما أنه يؤثر على المفاصل.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تكميم المعدة تعتبر من العمليات السهلة والمميزة التي من الممكن إجرائها بصورة محكمة وبسيطة، وتجرى من خلال المناظير الدقيقة الصغيرة عن طريق 3 فتحات صغيرة جدًا، في إطار الحفاظ على الشكل الجمالي للجسم.

وأضاف أن جراحات إصلاح العمليات الفاشلة تعد أصعب من عمليات جراحة السمنة، وفي حاجة إلى طبيب خبير وفريق ماهر، مشيرًا إلى أن لا يتم إزالة الدهون أثناء عمليات جراحة السمنة، ولكن بعد إجراء العملية تختفي هذه الدهون بالتدريج.

تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات بكثرة



قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليات تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات بكثرة والذي لا يعاني من ارتجاع المريء.

وتابع أن هناك إمكانية لإزالة المرارة حال وجود حصوة في المرارة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة بدون أي فتحات جديدة.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، وتفضل لمن لديه سكر بنسبة كبيرة،لا أما تكميم المعدة فهي مناسبة لمن لديه سكر خفيف.