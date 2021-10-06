د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

كلما تمر علينا ذكرى نصر أكتوبر المجيد، يتجدد الولاء ويتعزز الانتماء وتنمو المسئولية بعظم حجم حب الوطن عند المصريين الاوفياء، ومع هذا تنمو العزة والنصر والامن والامان، لوطن نحتمي بسمائه، وننعم بعطاياه ونزهو بجوده وكرمه وشموخه، مصر الوطن لكل الاوطان، مصر الدار لكل الديار، مصر السند لمن يقصدها في الشدة، مصر الدعم لمن يحتاجها في الضعف، هي وطن الإنسانية؛ وطن التسامح، وطن التعايش، مصر الوحدة الوطنية، وطن سمته المروءة والوفاء ونجدة الغير في السراء والضراء، وطن النماء والعطاء، الذي يرتوي بالقيم العربية الأصيلة، عبور أكتوبر مستمر.. نعم مستمر؛ نفتخر ونعتز بإنجازات متواصلة وواعدة، نزهو بحاضر نعيش خيراته ونجني ثماره، ونتطلع لمستقبل نسعى إلى تحقيق خططه وبرامجه، إنجازات شملت جميع ركائز التنمية ومجالاتها المختلفة، مبادرات وبرامج ومشروعات، تترجم رؤية تنموية شاملة ذات أبعاد ثلاثية متكاملة (اقتصادي –اجتماعي- بيئي)، تحتوي مصر العروبة بكل مقدراتها.

«خلوا بالكم يا مصريين بقوة عزيمتكم، ودعمكم لقائدكم الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحلول عام 2030 ستكون مصر الجديدة القائمة على العدالة والتنمية المستدامة، ذات اقتصاد تنافسي –متنوع، مهاراتنا الابتكار وتوليد المعرفة، وريادة الاعمال، يستثمر عبقرية المكان والانسان، وامجاد الزمان،ويرقى بجودة الحياة وسعادة المصريين.وتعيشي يا مصر في عزة ونصر.

كل عام والمصرين في عبور جديد .. حفظ الله مصر شعباً وقيادة وجيشاً

