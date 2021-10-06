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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتأهل لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة

سلة الأهلي
سلة الأهلي

تأهل فريق سلة النادى الأهلى لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين، أثر تغلبه علي فريق بنتيجة 84 /82 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.


جاء تأهل الأهلي بعد مباراة حماسية مثيرة بين الجانبين  في مختلف فتراتها وتبادل الفريقان السيطرة علي مجريات المباراة قبل أن يحسمها فريق الأهلي

وجاءت نتيجة فترات المباراة كما يلي :


الفترة الأولي 24/20 للأهلي
الفترة الثانية 48/43 لصالح بيروت اللبنانى
الفترة الثالثة 69/68 لصالح بيروت
الفترة الرابعة 84/82 لصالح الأهلي


وشهدت المباراة ، حضور اللواء اسماعيل قرقاوى رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة والعميد عبد الله شلبي آمين عام الاتحاد العربي، والدكتور مجدى ابو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ، وحازم الرجال مدير البطولة ، رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادى الأهلي.


ويشارك في البطولة 18 فريقا يمثلون 11 دولة عربية يتنافسون على لقب النسخة الثالثة والثلاثين.

سلة النادي الأهلي البطولة العربية كرة السلة الاتحاد السكندري تأهل الاهلي

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