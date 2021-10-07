التعليم تلزم الطلاب والمعلمين بـ ارتداء الكمامات في المدارس طوال اليوم الدراسي

قررت وزارة التربية والتعليم ، إلزام جميع المتواجدون في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بـ ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، انه يستثنى من ذلك التلاميذ دون سن ال ١٢ سنة ، حيث أنهم غير ملزمون بـ ارتداء الكمامات في المدارس ، ويمكن ارتداء واقي الوجه “ الفيس شيلد ” .

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام جميع المتواجدون في المدارس بغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول .

جدير بالذكر انه من المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 يوم 9 اكتوبر 2021 وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم : الدراسة ستكون منتظمة هذا العام في المدارس ، وسيتم تسجيل الحضور والغياب ، وسيتم عقد الإمتحانات داخل المدارس وليس في المنازل ، ولن يتم اللجوء إلى التقييم بالابحاث هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون عاماً نظامياً منضبطاً، مشيراً إلى أن جميع مصادر التعلم الرقمية ستكون متاحة ولكن كعنصر مساعد مع انتظام الطلاب داخل الفصول في المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوقي ، أن الوضع خطير ولا يحتمل تأجيل الدراسة او تقليل الحضور في المدارس .

وقال وزير التربية والتعليم ، ان بُعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيين بسبب كورونا، تسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي خاصة تلاميذ الصفوف الأولى.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل استعدادات بدء الدراسة تتم على قدم و ساق، وسيكتمل العام الدراسي بشكل منتظم و ناجح .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ندعو الأهالي لأن يثقوا في الدولة لأن الدولة كلها حريصة على ابناء مصر علميا وصحيا.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

و نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ممثلة في مركز تطوير المناهج والتقويم التربوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، تدريبات لـ معلمي 4 ابتدائي من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.



وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : لقد تم تنظيم تدريبات لمعلمي المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والمكتبات، كذلك تم تدريب معلمي الحاسب الآلي وأخصائي التطوير الذين كلفوا بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تنظيم محاضرات تدريبية للمعلمين حول أنشطة التوكاتسو بحضور وفد ياباني بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه قد تطرقت التدريبات إلى شرح كيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.