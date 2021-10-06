آداب عين شمس تنظم حفل تأبين محمود أبوالنيل رائد علم النفس الاجتماعي

أقامت كلية الآداب بجامعة عين شمس تحت رعاية ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية وإشراف وتنظيم ا.د رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على قسم علم النفس حفل تأبين لفقيد القسم الأستاذ الدكتور محمود السيد أبو النيل أحد أهم رواد ورموز علم النفس الاجتماعي والصناعي بمصر والعالم العربي.

وبدأت مراسم التأبين بآيات من الذكر الحكيم قرأها الدكتور صالح عبد الكريم أحد تلامذة الفقيد .

وألقى عدد من الحضور كلمات خلال حفل التأبين التى بدأتها ا.د رشا الديدى بذكر نبذة عن السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور محمود أبو النيل وأكدت أن الوقت يطول لعرض تاريخه العلمى الكبير ، فلقد كان عالمًا منهجيًا رصينًا وراعيًا أكاديميًا حكيما لجيل من أساتذة علم النفس بمصر والوطن العربي وتوجهت بالشكر لأسرة الفقيد ، زوجته ورفيقة دربه وابنه وابنته الدكتورة هبة الله أبو النيل عميدة كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف الذين لبوا رغبة إدارة القسم في تكريم روحه الطيبة وتقبلوا هدية أبناء القسم التى تمثلت في طباعة ونشر كتاب بعنوان : "وداعا ا. د محمود ابو النيل " يتضمن مقالات عدد كبير من تلامذته حول سيرته ومسيرته العلمية ومواقفه النبيلة والطيبة معهم ، وكذلك إهداء درع التكريم لروحه الطيبة إلى زوجته وأولاده تخليدا لأثره وسيرته .



من جانبه عبر ا.د فتحى الشرقاوى استاذ علم النفس بالكلية ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق عن فخره بوجود هذا الجمع في حفل التأبين لرمز وقيمة وقامة فى تخصص علم النفس ، مستعرضا بعض النقاط المهمة في تاريخه العلمى وعلاقته الطيبة بكل من يتعامل معه ويتتلمذ على يديه.

وقال ا.د أحمد خيرى حافظ أستاذ علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس إن الراحل ا.د محمود أبو النيل لا يختلف عليه اثنان في نبل سلوكه وسمو أخلاقه وعطائه الذى أغدقه على الجميع علماء ام لا يزالون طلابا، فلن تجد قسما من أقسام علم النفس على مستوى جامعات مصر إلا وله أياد كريمة في دعمه وبنائه بل إنه قام بانشاء أقسام علم النفس في معظم الجامعات الإقليمية بمحافظات مصر، ناقلا فكره المستنير ورؤيته المنهجية الثاقبة واعتداله الفكرى لكي يكون لكل قسم ملامحه الخاصة وتفرده العلمى .



فيما عبر ا.د محمد طه استاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب بالجامعة البريطانية بالقاهرة عن كامل تقديره لكلية الآداب من تكريم الأسماء التى أثرت فى التخصص وفي علم النفس الصناعى والتربوى، مقدما الشكر للكلية لتنظيم هذا الحفل.



وأضاف أن المتابع للراحل يتأكد له أنه يستحق وعن جدارة التكريم وحصوله على العديد من الجوائز.

وذكر ا.د رزق سند أستاذ علم النفس بالكلية مواقف متعددة في تاريخ علاقتهم، ومظاهر دعمه العلمى له ، قائلا : هو أول من دعانى لكتابة فصلين في أحد كتبه للإحصاء وأول من أعطاني الفرصة للإشراف معه علي بعض طلابه بعد تعييني في درجة مدرس بالقسم ، وكان يحضر لي من مكتبته الخاصة مراجع تعينني على التوسع في المادة العلمية التي أدرسها.



فيما قال ا.د ايمن عامر رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة: إن الحديث عن مآثر العالم الجليل ا.د محمود ابو النيل عن طريق ما تركه من كتب ومراجع وانجازات مادية ملموسة لا يغني عن الطريق الآخر الذى يتعلق برصد ما تركه في نفوس تلامذته وزملائه من تأثيرات عميقة وماتعلموه من تواضعه وأبوته ومن تأثرهم بمسار كفاحه العلمي والشخصي ومن معايشتهم لمواقفه النبيلة ومساندته العلمية لهم ودعمه لطموحاتهم وأحلامهم .



وعبر الدكتور محمد سمير عبد الفتاح وكيل نقابة الاجتماعيين وعميد كلية الخدمة الاجتماعية ببنها السابق عن بالغ شكره لدعوة سيادته للمشاركة في تأبين أستاذه.



وحضر حفل التأبين أسرة الفقيد ممثلة في حرمه الدكتورة هدي بكلية الفنون التطبيقية وابنته الدكتورة هبة الله أبو النيل عميدة كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف وزوجها الأستاذ الدكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة ولفيف من أساتذة علم النفس على مستوى جامعة عين شمس والجامعات المصرية وأعضاء الهيئة المعاونة وعدد من زملاء وتلاميذ الفقيد الأوفياء وموظفى وطلاب قسم علم النفس.