مكبلة الأيدي.. نهال طايل تعرض فيديو للحظة الاعتداء على فتاة المنصورة

أجرت الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة بين فتاة المنصورة وأسرتها بعد اتهامها لشقيقها الأصغر بخطفها لتصوير ها في وضع مخل من أجل الميرات.

وخلال الفقرة، عرضت الاعلامية نهال طايل، مقطع فيديو يظهر إسراء فتاة المنصورة مكبلة الأيدي، في الاعتداء عليها.

من جانبها عبرت الإعلامية نهال طايل، عن اندهاشها من الواقعة، قائلة :"أنتم شوية عيال جواهم كمية حقد وكراهية تكفي بلاد، كل واحد فاكر بالظلم هيوصل للي عايزه، والسوشال ميديا سلاح ذو حدين، وممكن ترفعك فوق في السماء وتنزلك في لحظة لسابع أرض".