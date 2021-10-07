بالأحمر.. بسمة وهبة تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بسمة وهبة بإطلالة أنيقة مرتدية جاكيت باللون الاحمر، واعتمدت مكياج جذاب مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، أدت التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، بعد تصريحاته اليوم حول إزالة التعديات على أراضي الدولة والمجاري المائية خلال فعاليات افتتاح محطة بحر البقر، قائلة: "تحيا مصر".

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور": "الرئيس السيسي لا يلجأ للمسكنات في حل المشاكل ومصر اختارت المستقبل وإعادة بناء الدولة ".

وأضافت بسمة وهبة: "لا يتم اللجوء لأنصاف الحلول في حل المشاكل المتواجدة في مصر منذ سنوات كثيرة".

وتابعت بسمة وهبة: "الرئيس السيسي وجه تحذير شديد اللهجة للمعتدين على أراضي الدولة والمجاري المائية.