الأفضل في العالم.. بسمة وهبة: محمد صلاح معجزة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، تعليقا على الأداء العالمي الذي يقدمه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في مشواره الاحترافي، أن العالم بأكمله يتحدث عن محمد صلاح.

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة "المذاع على قناة "المحور": "صحف أمريكا وأوروبا بها عناوين كثيرة تؤكد أن محمد صلاح هو الأفضل".

وتابعت بسمة وهبة: "محمد صلاح معجزة وأشهر البرامج الرياضية في العالم تتحدث أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ".

وأكملت بسمة وهبة: "العالم بأكمله يتحدث أن محمد صلاح لاعب مقاتل وأصبح الأفضل في أهم دوري في العالم وهو الدوري الإنجليزي ".

ولفتت بسمة وهبة: "العالم بأكمله يتحدث عن عبقرية اللاعب المصري العالمي محمد صلاح الذي حقق معجزة في مشوار احترافي نال احترام الجميع".