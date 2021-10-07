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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن .. أمطار وسيول تجتاح مدينة المكلا.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسبب هطول الأمطار الغزيرة، اليوم الأربعاء، بإغراق شوارع مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن؛ بسبب تأثيرات إعصار شاهين الذي ضرب أراضي سلطنة عمان القريبة.

وتداول الناشطون من أبناء محافظة حضرموت، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو أظهرت جانباً من ارتفاع منسوب المياه في شوارع مدينة المكلا، وهلع المواطنين العاجزين عن الحركة.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجمع مواطنين في مدينة المكلا حول سيارات جرفتها السيول، وسط حالة من الفوضى.

اليمن.. توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات والمناطق الساحلية

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية تحذيراً جاء فيه: ”بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، نتوقع أن تتأثر بلادنا بحالة من عدم الاستقرار، من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد“.

ولفتت الهيئة إلى إمكانية ”تضرر المناطق المتواجدة في المرتفعات الجبلية بشكل كبير“، مشيرة إلى توقع ”هطول أمطار متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الجبلية والهضاب“.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران والأرصاد أنها ”تتوقع كذلك تضرر المناطق الصحراوية والمحافظات الساحلية، جراء هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، خلال الـ72 ساعة المقبلة“.

ودعت الهيئة المواطنين إلى ”عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية، والأشجار، والحرص على إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية وهطول الأمطار“.

 

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