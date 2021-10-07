«الأزهر» تعلن عن وظائف شاغرة بالبحر الأحمر

أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن عدة وظائف شاغرة ندبا، تيسييرا للأعمال بصفة مؤقتة، وهي " شيخ معهد (إعدادي/ ثانوي)، شيخ معهد ابتدائي، وكيل معهد (شرعي أو عربي، ثقافي)، بتوافر عدة شروط.

كان عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، كرم أوائل الطلبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ م، وذلك في إطار اهتمام محافظ البحر الأحمر بأبنائه من جميع مدن المحافظة ومشاركتهم سعادتهم بالتفوق، مؤكدا أنه يوفر الدعم الكامل لتطوير العملية التعليمية وتوفير كل السبل التى تهيئ مناخا جيدا ومميزا للدراسة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن التفوق والنبوغ عنوان التميز فى كافة مجالات الحياة، معربا عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، مؤكدا أن التفوق هو إنجاز نفخر به جميعا؛ متمنيا أن يستمر تميزهم وتفوقهم.

كما قدم محافظ البحر الأحمر، الشكر لمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والمعلمين وأولياء الأمور، لما بذلوه من جهد وإخلاص حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.

يذكر أنه قد تم تكريم أوائل الشهادات الأزهرية على مستوى البحر الأحمر، فى الحفل الذى أقيم بالنادى الاجتماعي، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.