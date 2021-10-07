بأغلبية الأعضاء.. إقالة رئيس البرلمان الأوكراني من منصبه

صوت البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الخميس، على إقالة رئيس البرلمان، دميتري رازومكوف، بأغلبية 284 صوت.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن العدد المطلوب لإقالة رئيس البرلمان كان 226 صوتا فقط.

وكان نواب حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إجراءات إقالة رازومكوف، لتصرفه بشكل مخالف لبرنامج الحزب، وهو ما ينفيه رئيس البرلمان المُقال.

وأعلن الحزب الحاكم في أوكرانيا في وقت سابق، أنه في حالة إقالة رازومكوف، سيتولى منصب ريس البرلمان، نائبه الأول رسلان ستيفانتشوك، الذي يعد أحد أعضاء حزب "خادم الشعب" الحاكم أيضا.

وينص الدستور الأوكراني، على أنه يمكن طرح التصويت لعزل رئيس البرلمان من منصبه بمبادرة 150 نائبا على الأقل من أصل 450 نائبا، لكن خطوة الإقالة تتطلب 226 صوتا على الأقل.