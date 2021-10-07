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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جلسات حوارية لقومي المرأة بالمنيا لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية ونشر الشائعات

جلسة حوارية لقومي
جلسة حوارية لقومي المرأة بالمنيا

عقد المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جلسة حوارية حول مخاطر الزيادة السكانية لما تمثله من خطر داهم على كافة جوانب التنمية للدولة، والعمل على القضاء على الآثار السلبية التي تمثلها الزيادة السكانية، من خلال نشر الوعي الثقافي والمجتمعي للحد من مخاطر الزيادة السكانية، بالإضافة لكيفية التعامل مع التربية الإيجابية، كما ناقش كيفية التصدي للشائعات في تدريب تحت عنوان "اتصدوا معانا"، وذلك بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومسئول تكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاهتمام برفع وعي الأسرة المصرية في مختلف المجالات والعمل على التصدي للشائعات، وكذلك الاهتمام بنشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية والتصدي للأثار السلبية التي تعوق كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبها، افتتحت الدكتورة منال أبو سمره مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الجلسة الحوارية التي تهدف إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع وخاصة قري الريف والأكثر احتياجا، ولمناقشة الفئات العمرية المستهدفة من حملات التوعية وتحديد أولويات العمل للحد من الزيادة السكانية، كما تم مناقشة كيفية العمل على تقديم المشورة والتربية الإيجابية، ودور الأم وتأثيرها علي الأسرة، مشيرة إلى انه تم تحديد مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة على ان يتم تنفيذ تدريب على مخاطر الشائعات تحت عنوان "اتصدوا معانا" بقري المركز، و التوعية بالآثار السلبية التي تسببها الشائعات.

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