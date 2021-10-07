بحب الخريف.. كندة علوش تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

نشرت الفنانة كندة علوش صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.



و ظهرت كندة علوش بإطلالة خريفية جذابة و علقت قائلة:" ‎مين متلي بيحب الخريف🍂؟ وبشو بذكركم؟ ‎بحب ألوانو والورق الأصفر الي بينزل من الشجر.. واحساس البرد الي بيبدا يتسلل بخجل بعد الحر.. الهوا الحلو وخصوصاً بالليل السما الي بتبلش تغيم وريحة التراب.. "



كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.



كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.