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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر عبد العزيز : مصطفى خاطر مشروع كوميديان رهيب | خاص

عمر عبد العزيز
عمر عبد العزيز

حرص المخرج عمر عبد العزيز على توجيه نصيحة للشباب الجدد من  الكوميديانات، وابدى رأيه في بعض الاسماء الموجودة على الساحة حاليا.

وقال عمر في تصريحات لـ"صدى البلد": “أتمنى أن يستمعوا إلى المخرج لأني أرى الكثير من الفنانين بيزعقوا أمام الكاميرا دون سبب وكأن هذا التمثيل، وأحب الفنان مصطفى خاطر فأنا أراه مشروع كوميديان رهيب وكريم فهمي أيضا ممثل رائع”.

وكان قد كشف المخرج عمر عبد العزيز عن الأعمال التي يعتبرها نقلة في مشواره الفني، قائلا في تصريحات لـ صدى البلد: “الشقة من حق الزوجة كان نقلة كبيرة في مشواري الفني، وأيضا فرحان ملازم آدم، ويارب ولد وغيره من الأعمال”.

عمر عبد العزيز: ندمت على عدد من أعمالي.. و"الشقة من حق الزوجة" نقلة بمشواري الفني.. خاص

فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» .. المخرج عمر عبد العزيز يكشف مصير الجزء الثاني من "يارب ولد"

وأوضح "عمر" أنه ندم على عدد من الأعمال في حياته لكن هذا لا يعطله ووارد في مشوار أي فنان".

وعلى الجانب الآخر كان قد كشف المخرج عمر عبد العزيز مصير الجزء الثاني من فيلم يارب ولد الذي كان يحضر له.


وقال في تصريحات لـ"صدى البلد إن العمل توقف نهائيا بعد رحيل الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز فهما بطلاه الأساسيان، موضحا أن هناك مشاريع كثيرة يحضر لها الفترة القادمة. 
 

مصطفى خاطر كريم فهمي دلال عبد العزيز عمر عبد العزيز كوميدي

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