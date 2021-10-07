عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كلاسيك.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر انستجرام

ملك زاهر
ملك زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 


وتألقت ملك أحمد زاهر،  ببنطال أنيق من اللون الأسود، ونسقت معه توب بسيط ولافت باللون الأسود، كما يتميز بتفصيلة مميزة ليبرز جمالها.


من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الناعم،  وتركت شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمه تتناسب مع إطلالتها.


كان آخر أعمال الفنانة ملك زاهر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021 ". 

 

الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة تخطف الأنظار باللون الاسود حسابها الشخصي إطلالة كلاسيك

ترشيحاتنا

اتفاق مؤقت بشأن زيادة حد الديون بين الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الرياضة يلتقي محمد صلاح على هامش زيارته للمعسكر التدريبي للمنتخب

تقارير : الاستخبارات الأمريكية تنقل كوماندوز متهمون بقتل وإعدام مدنيين خارج كابول

مستندة على عكاز.. سفيرة النرويج تقدم أوراق اعتمادها لـ الرئيس السيسي

إغلاق مطار جزيرة لابالما بسبب ثوران عنيف لـ بركان كومبري فييخا |فيديو

الأهلي السعودي يقترب من ضم حمدي النقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

شعبة الذهب تحذر المحلات من تقديم عروض وهمية للمواطنين

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ