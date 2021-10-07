بإطلالة كلاسيك.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتألقت ملك أحمد زاهر، ببنطال أنيق من اللون الأسود، ونسقت معه توب بسيط ولافت باللون الأسود، كما يتميز بتفصيلة مميزة ليبرز جمالها.



من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الناعم، وتركت شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمه تتناسب مع إطلالتها.



كان آخر أعمال الفنانة ملك زاهر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021 ".