الإمارات.. قرار عاجل بشأن القادمين من السعودية والكويت

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من هذه الدول من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي.

كما بينت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي أنه سيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

قائمة بأسماء الدول المحدثة

ونوهت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنه سيبدأ العمل بهذه القائمة اعتباراً من 8 أكتوبر 2021.

وضمت القائمة كلا من " السعودية والكويت والأردن والبحرين والمغرب وعمان وتونس" وغيرها من الدول الأوربية والأمريكية.