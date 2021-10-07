علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق الكريهة

يعاني العديد من الأشخاص من الرائحة الكريهة تحت الإبط .

في حين أن التطبيقات الخارجية مثل بودرة التلك ورذاذ الجسم قد توفر راحة على المدى القصير ، إلا أنها قد لا تساعد الشخص على مدار اليوم.

في الغالب ، العرق هو السبب وراء رائحة الإبط. في حين أن التعرق هو وظيفة جسدية طبيعية وضرورية توقف الجسم من السخونة الزائدة ، ولكن عندما يختلط العرق بالبكتيريا ، فإنه يمكن أن يسبب رائحة مميزة للجسم ، وفقًا لموقع medicalnewstoday.com.

ومع ذلك ، بدلاً من القلق بشأنه ، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية السهلة.

الوصفة الاولي

زيت جوز الهند

¼ جزء - صودا الخبز جزء -

طحين تابيوكا

3-4 قطرات - زيت نجيل الهند / خشب الصندل الأساسي

طريقة

* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.

جزء جزء زيت لوز

جزء جزء صودا خبز

جزء نشاء ذرة

4-5 قطرات - زيت أساسي

طريقة

* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.

الخيار 3

مكونات

جزء - زيت جوز الهند

جزء - جزء صودا الخبز

جزء - دقيق أروروت

4-5 قطرات - زيت النيم الأساسي

( للإبطين الأحمر المثير للحكة)

طريقة

* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.

الخيار 4

مكونات

1 رشة -

ماء صودا الخبز أو ماء الورد

طريقة

* اصنع عجينة. يوضع طازجًا كل يوم بعد الاستحمام.

نصائح

* فعال فقط على منطقة الإبط النظيفة المحلوقة .

* قد يؤدي استخدام صودا الخبز بعد الحلاقة مباشرة إلى الشعور بالحرقان لفترة من الوقت.

* زيت اللوز أو جوز الهند أفضل لمن لديهم بشرة حساسة.