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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق الكريهة

صدى البلد

يعاني العديد من الأشخاص من  الرائحة الكريهة تحت الإبط . 

في حين أن التطبيقات الخارجية مثل بودرة التلك ورذاذ الجسم قد توفر راحة على المدى القصير ، إلا أنها قد لا تساعد الشخص على مدار اليوم.

 

في الغالب ، العرق هو السبب وراء رائحة الإبط. في حين أن التعرق هو وظيفة جسدية طبيعية وضرورية توقف الجسم من السخونة الزائدة ، ولكن عندما يختلط العرق بالبكتيريا ، فإنه يمكن أن يسبب رائحة مميزة للجسم ، وفقًا لموقع medicalnewstoday.com.

ومع ذلك ، بدلاً من القلق بشأنه ، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية السهلة.

الوصفة الاولي

زيت جوز الهند
¼ جزء - صودا الخبز جزء -
طحين تابيوكا
3-4 قطرات - زيت نجيل الهند / خشب الصندل الأساسي

طريقة

* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.

 

جزء جزء زيت لوز
جزء جزء صودا خبز
جزء نشاء ذرة
4-5 قطرات - زيت أساسي

طريقة

* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.

الخيار 3

مكونات

جزء - زيت جوز الهند
جزء - جزء صودا الخبز
جزء - دقيق أروروت
4-5 قطرات - زيت النيم الأساسي
( للإبطين الأحمر المثير للحكة)

طريقة

* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.

الخيار 4

مكونات

1 رشة -
ماء صودا الخبز أو ماء الورد

طريقة

* اصنع عجينة. يوضع طازجًا كل يوم بعد الاستحمام.

نصائح

* فعال فقط على منطقة الإبط النظيفة المحلوقة .
* قد يؤدي استخدام صودا الخبز بعد الحلاقة مباشرة إلى الشعور بالحرقان لفترة من الوقت.
* زيت اللوز أو جوز الهند أفضل لمن لديهم بشرة حساسة.

 

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