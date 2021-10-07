علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق الكريهة

يعاني العديد من الأشخاص من الرائحة الكريهة تحت الإبط .
في حين أن التطبيقات الخارجية مثل بودرة التلك ورذاذ الجسم قد توفر راحة على المدى القصير ، إلا أنها قد لا تساعد الشخص على مدار اليوم.
في الغالب ، العرق هو السبب وراء رائحة الإبط. في حين أن التعرق هو وظيفة جسدية طبيعية وضرورية توقف الجسم من السخونة الزائدة ، ولكن عندما يختلط العرق بالبكتيريا ، فإنه يمكن أن يسبب رائحة مميزة للجسم ، وفقًا لموقع medicalnewstoday.com.
ومع ذلك ، بدلاً من القلق بشأنه ، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية السهلة.
الوصفة الاولي
زيت جوز الهند
¼ جزء - صودا الخبز جزء -
طحين تابيوكا
3-4 قطرات - زيت نجيل الهند / خشب الصندل الأساسي
طريقة
* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.
جزء جزء زيت لوز
جزء جزء صودا خبز
جزء نشاء ذرة
4-5 قطرات - زيت أساسي
طريقة
* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.
الخيار 3
مكونات
جزء - زيت جوز الهند
جزء - جزء صودا الخبز
جزء - دقيق أروروت
4-5 قطرات - زيت النيم الأساسي
( للإبطين الأحمر المثير للحكة)
طريقة
* تخلط جيدا وتخزن وتستخدم.
الخيار 4
مكونات
1 رشة -
ماء صودا الخبز أو ماء الورد
طريقة
* اصنع عجينة. يوضع طازجًا كل يوم بعد الاستحمام.
نصائح
* فعال فقط على منطقة الإبط النظيفة المحلوقة .
* قد يؤدي استخدام صودا الخبز بعد الحلاقة مباشرة إلى الشعور بالحرقان لفترة من الوقت.
* زيت اللوز أو جوز الهند أفضل لمن لديهم بشرة حساسة.