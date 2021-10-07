سيراميكا كليوباترا يفوز 1-0 علي الشرقية وديا

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق الشرقية بهدف دون رد في ثالث التجارب الودية للفريق استعدادًا لخوض مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت المباراة حماسية بين الفريقين منذ البداية، وسعى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن هيثم شعبان، على تجربة بعض اللاعببن للوقوف على مستوىاتهم قبل خوض مباريات الدوري الممتاز.

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مُجريات الشوط الأول للمباراة، وحاول اللاعبون الضغط المبكر على فريق الشرقية من أجل إحراز الهدف الأول، وبالفعل استطاع ونيفول كوبينا ان يخترق الجبهة اليسرى ومرر كرة عرضية حولها مصطفى ميسي برأسه، معلنًا عن هدف اللقاء الوحيد.

ومع بداية الشوط الثاني فضل الكابتن هيثم شعبان، استمرار مجموعة اللاعبين الذين خاضوا الشوط الأول، وأجرى بعض التغيرات بعد مرور ١٥ دقيقة من الشوط الثاني، الذي شهد استمرار سيطرة سيراميكا كليوباترا على مجريات اللقاء، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

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