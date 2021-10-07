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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث جلسة تصوير لياسمين صبري لمجلة Bazaar

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تألقت النجمة ياسمين صبري، في أحدث صورة لها على غلاف مجلة Bazaar العربية، نشرتها في أحدث جلسة تصوير لها، حيث بدت بإطلالة مشرقة وجذابة للغاية.

وظهرت ياسمين في الصورة بمكياج هادئ، حيث وضعت خطا من الآيلاينر على عينيها، واختارت ترك شعرها للوراء، وهو ما اعطاها إطلالة انيقة ومثيرة للغاية.

ردت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها مع مجلة Harper's Bazaar Arabia عن انتقادات الجمهور لها بشكل مستمر.


وقالت ياسمين: أصبحت أصدق كل ما يقال عني بأني فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة تذكر، وهذا أثر على اختياراتي في الأعمال التي قدمتها واخترتها دون عناية وتركيز في التفاصيل اقتناعا مني أن الجمهور سيتابعني على أي حال، وأحاول تغيير هذه الحقيقة لأمر إيجابي.


وأضافت: أنا فنانة أتمتع بموهبة التمثيل لكني لم أجد نصا جيدا، وهذا سبب غيابي عن رمضان الماضي 2021، لذلك قررت أن يكون مشروعي الدرامي في رمضان 2022 من تأليفي، وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من المؤلفين منذ شهر مايو.


ووجهت الفنانة ياسمين صبرى رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وغردت ياسمين صبرى  قائلة: “اغتنم تلك الفرصة اليوم لأعلن الفخر والتباهي بنفسي على صون جسدي واحترام كياني».

وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال التي من المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

ياسمين صبري إطلالة انيقة جلسة تصوير مجلة Harper s Bazaar Arabia التواصل الاجتماعي

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