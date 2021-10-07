تزوجنا وعمري 16 سنة.. سهير رمزي: حلمي بكر أول أزواجي

حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس.

وتحدثت سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب.

كما استعرضت مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

وأوضحت:" اتخطبت وأنا عندي ١٥ سنة واتجوزت وأنا ١٦عمري سنة، مضيفة:" ماما زوجتني بدري عشان أقعد معاها في البيت وما أروحش أشتغل".

وأكملت:" أول زوج لي كان حلمي بكر وكان يعرف مدى حبي لوالدتي، لذلك وافق علي اقامتي في منزل والدتي".