عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشياء يحتاجها مرضى السكر للحفاظ على صحة القلب

صدى البلد

 يعتبر مرض السكري من الحالات التي تتطلب معظم الانضباط من حيث الغذاء ونمط الحياة ، وإلا فإنه يمكن أن يضر الجسم بشدة ، وخاصة القلب.

 

في معظم الحالات ، يتطلب مرض السكري علاجًا مدى الحياة للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي. 

 

السكر هو مصدر الطاقة لخلايا الجسم ، ويتم تخزينه في الكبد كشكل من أشكال الجليكوجين. 

 

في مرض السكري ، يصبح جسم الإنسان غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمونات الأنسولين ؛ حتى لو كان قادرًا على الإنتاج ، فإنه يفشل في استخدام الهرمون بشكل صحيح.

 

 يسمح الأنسولين لجسمنا بتحويل الجلوكوز إلى طاقة. إذا كان الجسم يعاني من استقلاب الجلوكوز ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

 

يحتاج مرض السكري إلى مراقبة مستمرة ورعاية طبية.

 من الضروري الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

* نظرًا لأن مرض السكري غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، فمن الضروري إجراء فحوصات متكررة لتتبع مستوى ضغط الدم ، والتحكم في ضغط الدم.

 

 يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى 130/80.

* يجب الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة بإرشاد من طبيب مختص.

* إن فقدان بعض الوزن يساعد حقًا ليس فقط في إدارة مرض السكري ، ولكن أيضًا في إدارة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

* أخذ وقت لممارسة الرياضة اليومية أمر لا بد منه.

* بعد استشارة اختصاصي التغذية ، يحتاج مرضى السكر إلى اتباع نظام غذائي صحي للقلب مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو حمية داش.

* الإقلاع عن التدخين.

* يجب إدارة الإجهاد على أساس يومي.

السكري ضغط الدم مرض السكري مرض السكر ارتفاع ضغط الدم السكر

ترشيحاتنا

كارتيرون يكشف عن رأيه في موسيماني ويطالب بالمشاركة في البطولة العربية

مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

اغتنامها.. الإفتاء تكشف عن 8 أعمال مستحبة يوم الجمعة قبل غروب الشمس

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

تعرف على الإسم الأول للأمير وليام قبل تدخل الأميرة ديانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

بيان عاجل من مصر للطيران يخص المسافرين إلى العراق

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

بيان عاجل من النواب بشأن العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا بإحدى الترع في المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

بمشاركة محمد صلاح.. وزير الرياضة يشهد مران المنتخب الوطني استعداداً لمباراة ليبيا

فيديو

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ