سهير رمزي تكشف كواليس زواجها من فاروق الفيشاوي وأسباب الانفصال

حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس.

وتحدثت سهير رمزي، عن زيجاتها وعددهم، قائلة:" اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في أيدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت".

أما عن زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي، فقالت إنه استمر 5 سنوات، وتم الانفصال والعودة 3 مرات مؤكدة أن الانفصال لم يكن بسبب الغيرة لأنه في المجال، ولكنه في الأيام الأخيرة كان يشترط عليها أن يكون البطل أمامها.



وتتحدث سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب. كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

