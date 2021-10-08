٢٥ قرشاً فقط في أكثر من سنتين .. رحلة أسعار البنزين بمصر

رفعت وزارة البترول أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه



وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.



سعر أسطوانة البوتاجاز

ولم يشهد التعديل الجديد للمنتجات البترولية سعر أسطوانة البوتاجاز وشهد سعر أسطوانة البوتاجاز 2021 تثبيتا، وذلك للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية التي تشهد عودة الدراسة وظل سعر أسطوانة البوتاجاز 2021 عند 65 جنيها للأسطوانة، الأمر الذي يضمن الإستقرار في الأسواق أيضا حيث لازالت بعض المحال تعتمد على أسطوانة البوتاجاز

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

أما بالنظر لحركة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم فأن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم ظل كما هو منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث تسعى الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على الأسواق وتنفيذ الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأيضا تقديم الدعم بالشكل المناسب، ومن المتعارف أن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم له عامل كبير في ضبط الأسواق، والمصروفات الأسرية، لذلك تندر الحركة في سعر البوتاجاز في مصر.



وتضخ وزارة البترول نحو مليون و٢٠٠ ألف أسطوانة بوتاحاز يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية والمواطنين، كما تشارك ورارة البترول في اللجنة الثلاثية مع وزارتي التموين والمالية، لسد أي احتياجات زائدة خلال فترك شهر رمضان المبارك، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال تلك الفترة.



أسعار البنزين والسولار اليوم

ويستعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم، والتي جاءت كالآتي عبر ٨ اجتماعات:

- أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليو 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيه

بنزين 95: 9 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيها



- أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

- أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

- أسعار المواد البترولية الأربعاء 6 يناير 2021

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار البنزين والسولار 23 ابريل 2021:

6,50 جنيه للتر البنزين 80

7.75 جنيه للتر البنزين 92

8.75 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

أسعار البنزين والسولا يوليو 2021:

6,75 جنيه للتر البنزين 80

8 جنيه للتر البنزين 92

9 جنيه للتر البنزين 95

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

سعر البنزين الجديد

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه

أسعار البنزين الجديدة

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.



أسعار البنزين 2021 في مصر

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.