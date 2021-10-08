بسبب السجائر.. إيقاف ممرض عن العمل في استقبال مستشفى بنها الجامعي

قرر الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، إيقاف ممرض عن العمل بعد تداول صورا له على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يدخن سيجارة داخل استقبال المستشفى مخالفا التعليمات الواردة بمنع التدخين في كافة منشآت جامعة بنها والمستشفيات الجامعي فضلا عن تشاجره مع أحد المواطنين الذي رفض تصرفه وإصراره على إشعال السيجارة وسط المرضى.

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وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي أنه قرر إيقاف الممرض عن العمل وإحالته للتحقيق والتوصية بتوجيه أقصى عقوبة له حيث أن ماحدث مخالف لكافة التعليمات والقرارات الصادرة بشأن منع التدخين في أروقة المستشفى فضلا عن مخالفته لميثاق العمل الذي يقضي بعدم تعريض العاملين في المجال الطبي المرضى للأذى.



وأضاف مدير المستشفى الجامعى أنه لا أحد فوق القانون ومن يخالف اللوائح والقوانين يتم محاسبته بأقصى عقوبة وخاصة في مخالفة جسيمة مثل التي ارتكابها الممرض المشار إليه.



وكان رواد التواصل الإجتماعي تداولوا صورا لممرض يقف في استقبال مستشفى بنها الجامعي ويدخن السجائر ضاربا عرض الحائط بالتعليمات، كما طالبوا إدارة مستشفي بنها الجامعي بالتصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة الممرض المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث تقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.



من ناحية اخرى اعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.



واكد محافظ القليوبية أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.



وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01002782373 ) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة ١١٤ أو عبر الواتس اب علي الأرقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.



جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ ٧ جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨.٢٥ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩.٢٥ جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند ٤٢٠٠ للطن والمتر مكعب للغاز الطبيعي للسيارات ٣.٧٥ جنيه.