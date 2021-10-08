"حياة كريمة" تخصص حلقة اليوم لمساعدة شاب منوفي فقد قدمه.. فيديو

خصص برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة “دي أم سى”، تقديم ياسين الزغبى، حلقة اليوم للحديث عن شاب يدعى صبحي محمد فقد قدمه فى أثناء الذهاب لعمله فى مدينة نصر.

وكشف البرنامج أن الشاب صبحى، من قرية سبك الأحد بـ محافظة المنوفية، ولديه ثلاث أولاد ولديه أخت مطلقة، مسئول عنهم جميعًا، وان أهالى قريته كانوا يجمعون له الأموال من أجل العلاج و الإنفاق على أسرته.

فى البداية يقول الحاج محمد خير الله، شيخ البلد التابع لها صبحي، إن صبحى شاب مكافح ويسعى للحصول على لقمة العيش، ولم يتسبب فى مشكلات لـ احد.

كما قال محمد غنيم جار صبحي، أن بطل الحلقة شاب مكافح، و طموح، وكان يعمل فى أى شئ، من أجل الحصول على الأموال.

ولفت إلى أن صبحى كان يعمل فنى اسنسرات باليومية، ويعمل فى كل شئ، يحتاجه المواطنين.

وأكد أن صبحى فقد قدمه أثناء استقلاله قطار متجه لـ القاهرة، وبعد ذلك سقط وقطعت قدمه ونقل لـ مستشفى.

كما قال الحاج عبد الرحمن عمران، إنه نادي فى المسجد عن احتياج صبحى لـ الأموال، وبدأ فى تجميع الأموال له، من أجل العلاج .

وأكد ياسين الزغبى، مقدم برنامج حياة كريمة، أن هذه المساعدة جزء من المساعدات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة لمساندتهم على تحمل أعباء الحياة.

واحتفل أهالي القرية التابع لها صبحى بمحافظة المنوفية، بالمساعدات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة، في الوقت الذى أكدت فيه المبادرة، أن تلك المساعدات جاءت لأن صبحى شاب مثابر.

يعرض البرنامج حياة كريمة يوميا، والمبادرة ستجوب مصر بكل محافظتها، كى توزع على الناس طاقة حب، ومساعدتهم بمشروع صغير، فبعضهم ينتظر فرصة كى يحقق أمنياته.