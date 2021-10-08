عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل يجوز لمواطن الجمع بين وظيفته وعمودية قريته.. القانون يجيب

صدى البلد

يُعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس النواب، وذلك لاهتمامه باشكالية العمد وتعينهم ومدد شغلهم للوظيفة، وتحديد مدى أحقيتهم في الجمع بين وظيفتهم الحكومية والعمودية.

txt

اقتصادية النواب: تسعير البنزين في مصر مرتبط بـ أسعار النفط عالميا

txt

في أولى جلساته بدور الانعقاد الثاني .. النواب يوافق على تغليظ عقوبات التنمر ضد ذوي الإعاقة.. ويحيل 8 قرارات جمهورية و3 مشروعات قوانين للجان

 نصت المادة 22 على أنه إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

ونصت المادة 23 على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكاب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه.

ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على عدد من القرارت الأسبوع الماضي ومنها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة فى القرية المصرية، ونص التعديل على الجزاءات التى تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة.

مجلس الوزراء قطاع الاعمال العام مجلس النواب وزير الداخلية علي عبد العال مساعد وزير الداخلية قطاع الاعمال

ترشيحاتنا

وائل جسار يبدأ جولة غنائية في كندا لمدة أسبوع.. تفاصيل

خطيب المسجد الحرام : المحروم من عرف الطريق إليه ثم أعرض عنها

دعاء شهر ربيع الأول .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

هدم للأسرة.. لايف كوتش: الانفصال وَهْم مدمر.. والسوشيال ميديا أحد مسببات الكآبة واليأس

بشوف حاجات بتألم عيني.. نادين: لا يوجد من تصلح لتقديم الفوازير حاليا "فيديو"

للمبعوثين |احذر هذه الحالات تعرضك للحرمان من المنح والبعثات ..اعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء: الأقوال المحرمة للاحتفال بمولد النبي فاسدة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

زيادة تعريفة الميكروباص بعد رفع أسعار البنزين.. مسؤول بـ القاهرة يحسم الجدل

الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يقوم بإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

فيديو

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ